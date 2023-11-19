Український підліток Богдан Єрмохін, якого вивезли з окупованого Маріуполя до росії та вручили повістку до військкомату, повернувся в Україну в день свого 18-річчя. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України. Саме наша команда Офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною.

Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!

Богдан Єрмохін кілька років тому втратив обох батьків. До початку вторгнення російських військ він навчався у металургійному коледжі в Маріуполі, а його законним представником був директор навчального закладу.

Після того, як місто окупували росіяни, Єрмохіна вивезли на територію рф і передали до прийомної родини у Підмосков'ї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував втекти з росії до України. Російські силовики спіймали його поблизу білорусько-українського кордону.

У листопаді стало відомо, що Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років.

Зараз у підлітка є лише російський паспорт, що формально дає привід російській владі вважати його військовозобов'язаним та відправити на війну в Україну.