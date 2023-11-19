Переможницею 72-го конкурсу краси "Міс Всесвіт" стала 23-річна Шейнніс Алондра Паласіос Корнехо, яка представляє Нікарагуа.

Віцеміс стала представниця Таїланду 27-річна Аннтонія Порсільд.

Конкурс "Міс Всесвіт" пройшов у Сальвадорі. На нього приїхали представниці 84 країн, від України - Ангеліна Усанова з Київщини. Їй не вдалося потрапити до ТОП-20 найкращих за підсумками конкурсу.

Наступний "Міс Всесвіт" відбудеться у Мексиці.

Шейнніс Паласіос - телеведуча та спортсменка. Вона вивчала "Масові комунікації" у Центрально-американському університеті Нікарагуа, а також виступала за університетську команду з волейболу.

У 2021 році представляла країну на конкурсі "Міс Світу", де увійшла до ТОП-40. У Instagram у нової "Міс Всесвіт" 569 тисяч підписників.

ТОП-5 фіналісток "Міс Всесвіт 2023"

Австралія

Пуерто-Ріко

Нікарагуа

Таїланд

Колумбія

MISS UNIVERSE 2023 IS @Sheynnispalacios_of !!!! 👑 🇳🇮@mouawad #72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/cSHgnTKNL2