"Міс Всесвіт" стала представниця Нікарагуа (фото, відео) [ Редагувати ]
Переможницею 72-го конкурсу краси "Міс Всесвіт" стала 23-річна Шейнніс Алондра Паласіос Корнехо, яка представляє Нікарагуа.
Віцеміс стала представниця Таїланду 27-річна Аннтонія Порсільд.
Конкурс "Міс Всесвіт" пройшов у Сальвадорі. На нього приїхали представниці 84 країн, від України - Ангеліна Усанова з Київщини. Їй не вдалося потрапити до ТОП-20 найкращих за підсумками конкурсу.
Наступний "Міс Всесвіт" відбудеться у Мексиці.
Шейнніс Паласіос - телеведуча та спортсменка. Вона вивчала "Масові комунікації" у Центрально-американському університеті Нікарагуа, а також виступала за університетську команду з волейболу.
У 2021 році представляла країну на конкурсі "Міс Світу", де увійшла до ТОП-40. У Instagram у нової "Міс Всесвіт" 569 тисяч підписників.
ТОП-5 фіналісток "Міс Всесвіт 2023"
- Австралія
- Пуерто-Ріко
- Нікарагуа
- Таїланд
- Колумбія
MISS UNIVERSE 2023 IS @Sheynnispalacios_of !!!! 👑 🇳🇮@mouawad #72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/cSHgnTKNL2
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