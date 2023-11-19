Збірна Франції з футболу перемогла Гібралтар з рахунком 14:0 [ Редагувати ]
Збірна Франції з футболу обіграла Гібралтар із рахунком 14:0 у матчі групи B відбірного циклу чемпіонату Європи 2024 року. Це найбільша перемога історії французької збірної. Зустріч відбулася у Ніцці.
Голами у матчі відзначилися Маркус Тюрам (4-а хвилина), Уоррен Заїр-Емері (16), Кіліан Мбаппе (30 - пенальті, 75, 82), Жонатан Клосс (34), Кінгслі Коман (36, 66), Юссуф Фофана ( 37), Адрієн Рабьо (64), Усман Дембеле (73) та Олів'є Жиру (89, 90+1). Захисник збірної Гібралтару Ітан Сантос на третій хвилині забив автогол.
Перемога Франції над Гібралтаром також є найбільшою в історії відбірного циклу чемпіонату Європи.
Збірна Гібралтару програла з найбільшою за свою історію різницею м'ячів. Раніше збірна Франції достроково забезпечила собі потрапляння у фінальний турнір ЧЄ-2024, зараз вона посідає перше місце у групі B.
Гібралтар не набрав жодного очка та посідає останнє місце у групі.
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