Уряд України оголосив, що з 1 січня 2024 року не буде здійснюватися підвищення тарифів на електроенергію.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство енергетики на Урядовому порталі.

Зазначається, що різні ЗМІ та Telegram-канали, посилаючись на інтерв'ю голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського, почали розповсюджувати інформацію про неправдиве підвищення тарифів на електроенергію з 1 січня 2024 року.

Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення поки не передбачається… спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях, - наголосили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що джерелом фейкової інформації, яка з'явилася у мережі, є росіяни. Таким чином вони хотіли посіяти страх та паніку у суспільстві.

Проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі, - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року українці можуть очікувати низку змін, які вплинуть на різні сфери їхнього життя. Від фінансових аспектів до побутових зручностей, нововведення та реформи відобразяться на щоденному рутинному порядку та правовому середовищі країни.