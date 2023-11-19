Настя Приходько, українська співачка, поділилася причиною того, чому її чоловік не бере участь у бойових діях на фронті.

Вона пояснила, що він є багатодітним батьком, і чинний закон дозволяє йому утриматися від військової служби.

"Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону. Ми залишаємось тут. Що буде потім, я не знаю. Ми нікуди не їдемо", - сказала Приходько в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Співачка також заявила, що вони з її чоловіком не мають наміру переїжджати за кордон. Єдине, що вони розглядають, це можливість вивезти своїх дітей. Приходько підкреслила, що Україна - це її батьківщина, і вона не бажає бути в іншій країні. Тому вона навіть не розглядає питання про еміграцію.

"Я не залишу Україну, як би не було важко. Я можу дітей вивезти, я можу це зробити, щоб зберегти їм життя, тому що для кожної мами найголовніше - це діти. Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якнайшвидше домоглися перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Крім України, у мене нічого немає, я хочу бути тут", - сказала артистка.

Нагадаємо, відомий український актор Дмитро Сова приєднався до Збройних сил України. Вже на початку повномасштабного вторгнення він звернувся до військкомату, але тоді йому сказали, що йому зателефонують пізніше.