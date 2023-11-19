В ООН заявили, що українські правоохоронці не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні, в тому числі на окупованій території, зросло з лютого 2022 року, - сказала Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини.

Вона заявила, що в Україні спостерігається зростання напруженості між Українською Православною Церквою Московського патріархату та Православною Церквою України.

За її висловлюванням, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз у зв'язку із суперечками між прихожанами різних православних юрисдикцій в Україні.

Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви (МП. – ред.)", - сказала Кехріс.

Нагадаємо, Києво-Печерська Лавра "на численні прохання парафіян" вирішила перейти на новоюліанський календар, як це раніше зробила Православна церква України. Про це у соцмережі повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.