В ООН вважають, що в Україні не захищають права вірян УПЦ МП [ Редагувати ]
В ООН заявили, що українські правоохоронці не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.
Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні, в тому числі на окупованій території, зросло з лютого 2022 року, - сказала Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини.
Вона заявила, що в Україні спостерігається зростання напруженості між Українською Православною Церквою Московського патріархату та Православною Церквою України.
За її висловлюванням, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз у зв'язку із суперечками між прихожанами різних православних юрисдикцій в Україні.
Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви (МП. – ред.)", - сказала Кехріс.
Нагадаємо, Києво-Печерська Лавра "на численні прохання парафіян" вирішила перейти на новоюліанський календар, як це раніше зробила Православна церква України. Про це у соцмережі повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.
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