Сполучені Штати Америки відкидають можливість того, що на даний момент Ізраїль та ХАМАС можуть досягти угоди через посередництво США щодо припинення бойових дій та звільнення заручників.

Про це заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон у своєму Twitter.

Ми ще не досягли угоди, але продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб її досягти, - заявила вона.

Слід зауважити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливу угоду між Ізраїлем та Сектором Газа, яка передбачала припинення вогню протягом принаймні п'яти днів, а також вивільнення перших 50 або більше заручників із загальної кількості 239 поступово, партіями кожні 24 години.

Крім того, припинення бойових дій, за заявами, повинно було призвести до збільшення обсягу гуманітарної допомоги, зокрема палива, яке надходить до сектору Гази з Єгипту.

Нагадаємо, нова допомога від США для України може бути відкладена до середини грудня або навіть на довший термін.