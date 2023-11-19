Проведення значного часу у сидячому положенні має негативний вплив на здоров'я. З цієї причини експерти вирішили визначити, скільки фізичних вправ потрібно виконувати, щоб компенсувати негативні ефекти довготривалого сидіння.

Наукові дослідження свідчать, що для нейтралізації цих негативних наслідків достатньо провести 30-40 хвилин інтенсивних фізичних навантажень щодня, як повідомляє Science Alert.

Зазначається, що до 40 хвилин "фізичної активності помірної та високої інтенсивності" в день може збалансувати 10 годин сидіння на місці. Також важливо відзначити, що будь-яка кількість фізичних вправ чи навіть просте вставання в певний момент дня може допомогти у певній мірі.

Ці висновки базуються на метааналізі, який охопив дев'ять попередніх досліджень з участю 44 370 осіб у чотирьох різних країнах, які використовували різні фітнес-трекери. Зазначено, що ризик смерті зростає серед тих, хто веде малорухливий спосіб життя, пропорційно зменшенню часу, витраченого на фізичну активність помірної та високої інтенсивності.

У активних людей, які виконують близько 30-40 хвилин фізичної активності помірної та високої інтенсивності, зв'язок між тривалим сидячим способом життя і ризиком смерті істотно не відрізняється від тих, хто веде малосидячий спосіб життя, - пояснили дослідники.

Нагадаємо, вчені встановили, що правильний вибір продуктів може суттєво зменшити ризик інфаркту та інсульту.