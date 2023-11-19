У Фінляндії біля кордону з росією зводять тимчасові огорожі [ Редагувати ]
На території Фінляндії, біля кордону з російською федерацією, розпочалося встановлення тимчасових огорож у районі пункту пропуску Вартіус. Збройні сили країни надають допомогу прикордонним військам в цьому процесі.
Цю інформацію повідомляє Yle.
Тимчасовий бар'єр використовується для підготовки до тривалої ситуації у Вартіусі, - йдеться у повідомленні.
Неподалік шлагбаумів будують тимчасові перепони на державному кордоні.
Це захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту, - сказав начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відкидають можливість того, що на даний момент Ізраїль та ХАМАС можуть досягти угоди через посередництво США щодо припинення бойових дій та звільнення заручників.
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