Президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Washington Post.

Палестинський народ заслуговує власної держави і майбутнього, вільного від ХАМАС. Рішення про дві держави - два народи, що живуть пліч-о-пліч в умовах рівних свобод, можливостей і гідності, - ось куди має привести шлях до миру, - заявив Байден.

Лідер Сполучених Штатів виразив переконання у тому, що це "єдиний шлях" до забезпечення стійкого миру для ізраїльтян і палестинців. За словами Байдена, коли Ізраїль завершить дії проти угруповання ХАМАС, території Західного берега річки Йордан і сектор Гази мають бути об'єднані під управлінням оновленої Палестинської адміністрації. Він також підкреслив необхідність залучення всіх сторін, включаючи міжнародне співтовариство, до вирішення питання двох незалежних держав.

Газа більше ніколи не має використовуватися як платформа для тероризму, - підкреслює Байден.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відкидають можливість того, що на даний момент Ізраїль та ХАМАС можуть досягти угоди через посередництво США щодо припинення бойових дій та звільнення заручників.