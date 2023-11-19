У Міноборони розповіли про масштаби втрат окупантів за тиждень [ Редагувати ]
Протягом тижня, з 13 по 19 листопада, Сили оборони України взяли під приціл та ліквідували 7020 російських військових.
Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.
За тиждень вдалося знищити:
- 86 російських танків,
- 94 бойові броньовані машини,
- 185 артилерійських систем,
- 8 установок протиповітряної оборони,
- 170 одиниць автотехніки,
- 18 одиниць спеціальної техніки.
Окрім цього українські захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Нагадаємо, Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж росія. Зокрема, через наявність західних технілогій.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
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