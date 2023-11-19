Протягом тижня, з 13 по 19 листопада, Сили оборони України взяли під приціл та ліквідували 7020 російських військових.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.

За тиждень вдалося знищити:

86 російських танків,

94 бойові броньовані машини,

185 артилерійських систем,

8 установок протиповітряної оборони,

170 одиниць автотехніки,

18 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього українські захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Нагадаємо, Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж росія. Зокрема, через наявність західних технілогій.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.