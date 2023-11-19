Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина не висловить підтримку новим санкціям Європейського союзу проти росії, якщо вони будуть включати ядерне паливо для атомних електростанцій.

Про це повідомляє TASR.

Для нас червоною рискою є те, що санкції не повинні включати ядерне паливо, оскільки (словацькі, - ред.) атомні електростанції ще не були достатньо перетворені, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі, - заявив він.

Міністр відзначив, що Європейський союз чітко враховує думку Словаччини щодо цього питання.

При цьому Бланар також висловив думку, що санкційна політика ЄС не зупинила росію, зауваживши, що її вплив більшою мірою відчутний у сфері бізнесу ЄС, включаючи словацький бізнес.

Нагадаємо, представниця Європейського союзу в Україні, Катаріна Матернова, відвідала Словаччину, де місцеві чиновники висловили підтримку початку вступних переговорів ЄС з Україною.