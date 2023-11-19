Міністерство закордонних справ України доручило відповідальним українським посольствам провести перевірку інформації щодо можливої присутності українців на борту вантажного судна Galaxy Leader, яке, за повідомленням Ізраїлю, було захоплено єменськими хуситами.

Цю інформацію оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook-акаунті.

Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі, - написав Ніколенко.

В неділю Армія оборони Ізраїлю та Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що єменські хусити, підтримувані Іраном, захопили вантажне судно Galaxy Leader у Червоному морі. На борту перебуває міжнародний цивільний екіпаж, включаючи українських громадян.