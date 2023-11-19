Громадянам України, яким призначено житлово-комунальні пільги або субсидії на тверде пічне паливо, не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку розміру виплат. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Автоматично буде проведено перерахунок, якщо родині вже призначено відповідні пільги чи субсидії. Громадянам, які отримують ці види підтримки, буде відправлено смс-повідомлення з проханням дати згоду на передачу даних для отримання підвищеної допомоги.

Згоду можна надати відповідно на отримане смс, через електронний кабінет Пенсійного фонду або шляхом звернення до відділення ПФУ. Якщо пільга чи субсидія на тверде пічне паливо ще не призначена, але особа потребує державної підтримки, вона може звернутися до Пенсійного фонду за відповідними видами допомоги, подавши заяву в загальноприйнятому порядку.

Раніше м писали про те, що цього року розмір субсидії на придбання дров в Україні збільшиться до 16 тисяч гривень, завдяки експериментальному проєкту, який ініціює уряд за підтримки своїх партнерів. Мета цього проєкту - забезпечити населення необхідним запасом дров і допомогти українцям пережити зимовий період