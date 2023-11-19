Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі через сильний шторм. Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр.

Пожежні команди берегової охорони вирушили на катерах у цей район для надання допомоги та контролю за ситуацією.

Екіпаж з 13 іноземних громадян, які перебували на борту, був евакуйований і поміщений в Учительський будинок Ереглі.

Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу повідомив, що частину судна, розколотого через шторм, викинуло на берег, і екіпаж із 13 осіб перебуває в хорошому стані.

Пізніше інша частина корабля, що відкололася, також вдарилася об берег після вжиття заходів безпеки.

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen gemi kıyıya sürüklendi. Gemideki 13 personel tahliye edildi.https://t.co/3LpIRfYFKN pic.twitter.com/S3swHVyKlF — TRT HABER (@trthaber) November 19, 2023

Раніше ми писали про шторм у Києві.