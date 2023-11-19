Біля Туреччини судно через шторм розламалося навпіл [ Редагувати ]
Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі через сильний шторм. Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр.
Пожежні команди берегової охорони вирушили на катерах у цей район для надання допомоги та контролю за ситуацією.
Екіпаж з 13 іноземних громадян, які перебували на борту, був евакуйований і поміщений в Учительський будинок Ереглі.
Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу повідомив, що частину судна, розколотого через шторм, викинуло на берег, і екіпаж із 13 осіб перебуває в хорошому стані.
Пізніше інша частина корабля, що відкололася, також вдарилася об берег після вжиття заходів безпеки.
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen gemi kıyıya sürüklendi. Gemideki 13 personel tahliye edildi.https://t.co/3LpIRfYFKN pic.twitter.com/S3swHVyKlF— TRT HABER (@trthaber) November 19, 2023
🔴 #Zonguldak'ta kuvvetli fırtına sebebiyle karaya oturan gemi, ikiye bölündü...#fırtına pic.twitter.com/DnKZlabGpF— hawaeather (@hawaeather) November 19, 2023
Раніше ми писали про шторм у Києві.
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