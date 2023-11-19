Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Про це йдеться у зверненні голови держави.
Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України, - заявив він.
За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.
Він наразі займає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
Нагадаємо, на початку листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчукакомандувачем Сил спеціальних операцій.
по темі
Нині ЄС надав третину від обіцяного. Чи вдасться наздогнати й перевиконати план?
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази №758/2023, №759/2023, про введення в дію рішень Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти низки осіб. Загалом у санкційних списках 108 фізосіб та 37 компаній
Протягом останньої доби, 16 листопада, українські військові успішно ліквідували 1140 російських терористів
Вночі проти пʼятниці, 17 листопада, російські сили атакували Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракет С-300
Передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ