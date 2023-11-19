російська федерація розпочала мінометний обстріл населених пунктів Сумської області ввечері 19 листопада. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За даними відомства, обстріл розпочався близько 18:30, і рф використовувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстрілюючи мінометами цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда. Унаслідок цього нападу загинув 48-річний чоловік, який перебував на території власного будинку.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Нагадаємо, 17 листопада загарбники випустили по Запоріжжю 8 "шахедів", 4 вдарили по об’єктах інфраструктури.