В Україні зафіксовано випадки захворювання гепатитом A у шести областях. Міністерство охорони здоров'я України звернуло увагу громадян на основні правила для запобігання цьому захворюванню.

Нагадуємо базові речі про гепатит А. Гепатит A - захворювання брудних рук.

За словами лікарів, симптоми гепатиту А можуть включати жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею та нудоту.. При появах перших симптомів рекомендуємо звернутись до лікаря за консультацією.

Це вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води.

Лікарі рекомендують дотримуватись основних правил для запобігання захворюванню гепатитом A:

Мийте руки водою з милом протягом не менше 20 секунд.

Завжди мийте руки перед приготуванням чи споживанням їжі та після відвідування вбиральні.

Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.

Упевніться, що вода з-під крана або з криниці безпечна, використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип'ячену воду.

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

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