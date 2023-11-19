Українські прикордонники знищили пункт базування росіян на Куп'янському напрямку. Гвардія наступу бригади "Сталевий Кордон" у результаті операції виявила загарбників, які облаштовували взводний опорний пункт.

За інформацією Держприкордонслужби, ця дія була направлена на знищення російських баз та об'єктів, які використовуються для ведення ворожої діяльності на території України.

росіян відправили їх займати ряди на концерт "кобзона".

Раніше ми писали, що українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога. Це одна з головних задач для ЗСУ на зиму.