Сімейного лікаря можна знайти онлайн: як це зробити [ Редагувати ]
Українці, навіть в умовах війни, можуть укласти декларацію з сімейним лікарем. Щоб знайти необхідних фахівців, можна скористатися онлайн-ресурсом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті Національної служби здоров'я України.
Там доступний перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також інформація про лікарів та кількість укладених декларацій.
Як користуватися дашбордом:
- щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів;
- у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт;
- якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.
При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.
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