У віці 96 років померла колишня перша леді США, Розалінн Картер, повідомляє The Business Insider.

Після короткотривалого перебування в хоспісі, про яке оголосили 17 листопада, Картер пішла з життя вдома, оточена друзями, родиною та своїм чоловіком, колишнім президентом Джиммі Картером.

Раніше у 2023 році Центр Картера повідомив про діагноз деменції у Розалінн.

Її життя було довгим і успішним, провела його вона поруч з чоловіком, якого побачила ще в дитинстві.

Пара одружилася у 1946 році, проживши разом 77 років - це найдовший шлюб серед президентських пар.

Джиммі Картер у інтерв'ю Центру Картера в 2015 році назвав шлюб з Розалінн найкращим, що він коли-небудь робив, визнаючи його вершиною його життя.Екс перша леді США Розалінн Картер померла на 96-му році життя.

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