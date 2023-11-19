"Безпілотник летів на москву": в рф зробили заяву [ Редагувати ]
У неділю ввечері,19 листопада, зʼявилась інформація про те, що російські сили протиповітряної оборони (ППО) відбили атаку безпілотника, який летів на москву. Ця інформація надійшла від мера москви Сергія Собяніна у Telegram.
Зазначається, що безпілотник був перехоплений у міському окрузі Електросталь московської області та, за словами Собяніна, був націлений на столицю росії.
На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.
Варто зазначити, що місто Електросталь знаходиться на відстані 60 кілометрів від російської столиці.
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