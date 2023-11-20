Погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде прохолодною. У частині областей очікується сніг та мороз. За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні у західних, східних, більшості центральних та південних областей можливий сніг, а місцями дощі. Синоптики попереджають про можливість ожеледиці на дорогах.

Вітер переважно північний, у західних областях - південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На півдні та сході можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Вдень температура повітря в Україні буде у межах від -3 до +2 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні очікується тепліше, вдень +2 до +7 градусів.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 -6 градусів, а на півдні буде близько нуля.

У столиці, Києві, сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень близька до нуля, вночі -2 -4 градуси.

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