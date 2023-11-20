На смітнику під Полтавою знайшли немовля [ Редагувати ]
У Кременчуцькому районі Полтавської області знайшли живе немовля на смітнику. Місцевий мешканець звернувся до відділу №1 у місті Глобине Кременчуцького райуправління поліції та повідомив про цю подію.
На місце виклику негайно вирушили правоохоронці.
Дитина направлена каретою швидкої допомоги до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан дитини середньої тяжкості.
Поліцейські проводять оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи, що викинула дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи.
Раніше ми писали про те, що у Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.
по темі
У понеділок, 13 листопада, окупанти в передмісті Херсону поцілили в автівку з цивільними
У суботу, 4 листопада, під Києвом сталася трагедія, коли електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину
У неділю ввечері, зʼявилась інформація про те, що російські сили протиповітряної оборони (ППО) відбили атаку безпілотника, який летів на москву
Українські прикордонники знищили пункт базування росіян на Куп'янському напрямку
Генеральний штаб повідомляє, що протягом останньої доби Збройні сили України знищили 620 окупантів