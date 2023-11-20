У Кременчуцькому районі Полтавської області знайшли живе немовля на смітнику. Місцевий мешканець звернувся до відділу №1 у місті Глобине Кременчуцького райуправління поліції та повідомив про цю подію.

На місце виклику негайно вирушили правоохоронці.

Дитина направлена каретою швидкої допомоги до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан дитини середньої тяжкості.

Поліцейські проводять оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи, що викинула дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Раніше ми писали про те, що у Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.