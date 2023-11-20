Біля узбережжя Чорного моря під час шторму в неділю, 19 листопада, зникло турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Капітан корабля Kafkametler повідомив вранці 19 листопада, що судно дрейфує до хвилерізу – гідротехнічної споруди на воді, призначеної для захисту берегової лінії або акваторії порту від хвиль.

Однак місцева влада не може зв'язатися з членами екіпажу, які перебували на борту вантажного корабля, через погані погодні умови, які ускладнюють пошукові роботи.

Раніше ми писали про те, що біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі через сильний шторм.