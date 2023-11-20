російські військові зазнали 640 втрат на ранок понеділка, 20 листопада, у ході війни в Україні. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 319 210 військовослужбовців. У додаток до цього Збройні сили України зруйнували 4 танки та 4 артилерійські системи.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати противника в ході бойових дій від 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023 року приблизно становлять:

особового складу - 319210 (+640) осіб ліквідовано;

танків - 5439 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 10168 (+2) од.;

артилерійських систем - 7748 (+4) од.;

РСЗВ - 899 (+1) од.;

засоби ППО - 588 од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5757 (+2) од.;

крилаті ракети - 1563 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7) од.;

спеціальна техніка - 1091 (+1) од.

Раніше ми писали про те, що у Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку.