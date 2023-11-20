Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
російські військові зазнали 640 втрат на ранок понеділка, 20 листопада, у ході війни в Україні. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 319 210 військовослужбовців. У додаток до цього Збройні сили України зруйнували 4 танки та 4 артилерійські системи.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати противника в ході бойових дій від 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023 року приблизно становлять:
- особового складу - 319210 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 5439 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 10168 (+2) од.;
- артилерійських систем - 7748 (+4) од.;
- РСЗВ - 899 (+1) од.;
- засоби ППО - 588 од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5757 (+2) од.;
- крилаті ракети - 1563 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10127 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 1091 (+1) од.
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