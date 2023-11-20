Джамалу оголосили в розшук у рф [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ росії повідомило про розшук української співачки кримськотатарського походження, відомої як Джамала (справжнє ім'я - Сусана Джамаладінова).
За інформацією російських ЗМІ, розшук розпочато в середині жовтня 2023 року.
Співачку звинувачують у поширенні "фейків" про армію рф, і в листопаді її заочно заарештували російські судові органи.
Раніше ми писали про те, що НАБУ оголосило депутата Дубневича у розшук.
по темі
У неділю ввечері, зʼявилась інформація про те, що російські сили протиповітряної оборони (ППО) відбили атаку безпілотника, який летів на москву
На сьогоднішній день в російській федерації зафіксована економічна стійкість
Нічні вибухи на Котовському пороховому заводі в російському Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування в Коломні можуть бути пов'язані з українською розвідкою
російські військові зазнали 640 втрат на ранок понеділка, 20 листопада, у ході війни в Україні
Українські прикордонники знищили пункт базування росіян на Куп'янському напрямку