російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.

За зведеннями речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова, значні втрати змушують їх перебрасувати сюди підрозділи з інших напрямків.

У російських окупантів почалися проблеми. В результаті великих втрат вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків.

Також, за словами Ковальова, значні втрати окупаційних військ пов'язані з їхніми спробами вибити українських воїнів із захоплених позицій та контрольованих територій.

Майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. Окупанти на лівобережжі Херсонщини застосовують весь арсенал зброї - від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного, озброєння та авіації. Однак наші воїни діють сміливо та тактично грамотно, інколи навіть зухвало.

В Генштабі підтвердили, що підрозділам ЗСУ вдалося вибити російські війська із захоплених позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.

Ми не можемо розкрити деталі спецоперації, яку проводять наші підрозділи. Втім наголошу, що у Сил оборони є чіткий план дій, якого вони дотримуються. Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Зокрема, за його даними, українські воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу. Проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російських загарбників, а також позицій артилерії з метою подальшого знищення засобами ураження.

Одна з головних цілей цієї бойової роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільне населення міста Херсону від постійних російських обстрілів.

Він додав, що попри достатньо серйозну лінію укріплень російських загарбників на лівому березі Дніпра, українським воїнам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій.

Раніше ми писали про те, що у Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку.