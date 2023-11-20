Окупанти криють "вогняним снігопадом": моторошне відео з-під Бахмуту [ Редагувати ]
Під Бахмутом росія застосовує запалювальні боєприпаси 2М22С, щоб стримати просування Сил оборони. Відео було опубліковано у Телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.
За його словами, окупанти крили "вогняним снігопадом":
Вогняний снігопад. Страшно дивитись. Ще страшніше там бути. Але вони долають страх і намагаються просуватися.
Цаплієнко зазначив, що рф використовує запалювальні боєприпаси 2М22С, щоб стримати просування Сил оборони під Бахмутом.
Зазначимо, що відео було надано 80-ою ОДШБр.
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