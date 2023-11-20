У понеділок вранці, 20 листопада, російська армія вчинила обстріл автостоянки приватного транспортного підприємства, що розташована у місті Херсон. Унаслідок цього ворожого удару, за інформацією глави Оперативного відділу Адміністрації президента України Олександра Прокудіна, загинули два водії, ще одна людина отримала поранення.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багато автомобілів, а також житловий будинок у близькості від місця події. Силові структури та рятувальні служби працюють на місці події для встановлення обставин і надання допомоги постраждалим.

Це лише ще один приклад жорстокості та агресії з боку російських військових, які порушують міжнародні стандарти та норми гуманітарного права. Україна продовжує стежити за порушеннями та вчинками російської армії та вживає заходів для захисту свого населення та території від агресора.

Нагадаємо, що російська армія продовжує нещадно обстрілювати Херсон. Під час атаки 18 листопада поранено волонтера.