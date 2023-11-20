"Затишшя" з обстрілами: у ВМС назвали причини [ Редагувати ]
Справжній шторм, що обрушився на Чорне море, виявився своєрідним "задихом" для російської агресії. Таку заяву зробив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, несприятлива погода виявилася не лише несприятливою для активних військових дій, але й створила труднощі для мирного судноплавства. У таких умовах обмежені можливості російської авіації, що, ймовірно, послабить тиск на українські території. Однак погода, хоч і дає перепочинок від атак, вносить свої труднощі у роботу цивільних суден, що є ще одним аспектом складнощів, які призвели до змін в обстановці в регіоні.
В першу чергу це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно така спокійна ніч у нас була.
За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, тому це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів.
Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає можливість трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов'язків.
Раніше ми писали про те, що російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.
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