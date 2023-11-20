7 листопада в москві дружини російських військовослужбовців вперше організували публічну вуличну акцію протесту, як зазначено у новому звіті британської розвідки станом на 20 листопада.

Зазначається, що учасники протесту зібралися на центральній Театральній площі, де вони висловили вимогу вивести своїх чоловіків з передової, висунувши транспаранти.

Від лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являються приклади російських дружин і матерів, які звертаються в Мережі з протестом проти умов служби своїх близьких, - йдеться у повідомленні.

Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі.

Очевидно необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нежиттєздатні як самі війська, так і їхні родичі, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, наступає зимовий період, і з погляду морської безпеки це вносить свої корективи в тактику російських сил. Однак з урахуванням переваг, які має Україна, такі як підготовленість до морозів, можливо, нашим військам вдасться зберегти ініціативу в умовах зимового шторму.