У Києві закінчився аномально довгий період без морозів [ Редагувати ]
У Києві 18 листопада завершився період безморозної погоди, але за метеорологічними показниками зима ще не наступила.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня, - повідомили синоптики.
За їхніми висновками, середня дата першого заморозку в повітрі протягом багатьох років припадає на 21 жовтня, а безморозний період триває 197 днів. Кліматологи з обсерваторії також повідомляють, що найкоротші періоди безморозної погоди в столиці були в 1902 та 1945 роках - всього 144 дні, тоді як рекордно довгий період триває 232 дні у поточному році. Попередній рекорд з тривалістю 225 днів, зафіксований у 2022 році, зберігся всього рік.
Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада, - зазначили в обсерваторії.
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