У Києві 18 листопада завершився період безморозної погоди, але за метеорологічними показниками зима ще не наступила.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня, - повідомили синоптики.

За їхніми висновками, середня дата першого заморозку в повітрі протягом багатьох років припадає на 21 жовтня, а безморозний період триває 197 днів. Кліматологи з обсерваторії також повідомляють, що найкоротші періоди безморозної погоди в столиці були в 1902 та 1945 роках - всього 144 дні, тоді як рекордно довгий період триває 232 дні у поточному році. Попередній рекорд з тривалістю 225 днів, зафіксований у 2022 році, зберігся всього рік.