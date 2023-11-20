Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

В Україні зʼявилось виробництво безпілотних літальних апаратів для забезпечення потреб фронту.

Такі речі ми не можемо висвітлювати, перебуваємо на іншому етапі розвитку. Росіяни багато років вкладалися в ринок БПЛА, ми почали розвивати лише рік тому. Зараз у нас ринкова економіка, з'являється безліч компаній, на дистанції ми зможемо не лише наздогнати, а й перегнати рф, - наголосив міністр.

Федоров зазначив, що для збільшення випуску дронів потрібні ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.

Все це дозволить збільшити кількість безпілотників. Поки ринок вибухає, нам потрібно посилювати енергію дерегуляцією ринку, - зазначив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, Сили оборони України отримали понад дві тисячі нових дронів українського виробництва.