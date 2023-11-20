20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва для високорівневих перемовин з українським керівництвом.

За інформацією пресслужби Пентагону, сторони планують обговорити партнерство між двома країнами та надання військової допомоги Збройним силам України.

Пентагон також підкреслив, що візит Ллойда Остіна свідчить про готовність Сполучених Штатів і надалі підтримувати Україну в аспектах військової співпраці.

Під час візиту обговорюватиметься довгострокове відображення майбутнього розвитку Збройних сил України. Крім того, цього тижня Ллойд Остін планує провести 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України, у якому прийматимуть участь представники приблизно 50 країн.

Нагадаємо, 7 листопада в москві дружини російських військовослужбовців вперше організували публічну вуличну акцію протесту, як зазначено у новому звіті британської розвідки станом на 20 листопада.