Україна повернула тіла ще 94 загиблих військових [ Редагувати ]
20 листопада вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників до України.
Про це йдеться у Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що організаціями, які здійснювали повернення полеглих військових, були Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права тіла комбатантів, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, були передані протилежній стороні.
ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, - додали у штабі.
Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва для високорівневих перемовин з українським керівництвом.
по темі
У Збройних силах України підтвердили обстріл
Втрати російської армії в Україні виявилися значущими
15 листопада окупаційні війська росії двічі відкрили вогонь по Запорізькій області
У військовослужбовців, які беруть участь у захисті країни на фронті, часто відбуваються зміни в особистому житті, включаючи сімейні обставини
Він - один із загиблих бійців 128 бригади. Провести в останню путь ужгородця, ветерана АТО, прийшло кількасот жителів. Яким Сергій залишиться у памʼяті людей - розкаже Мар'яна Мартин.