Втрати України у війні з рф

20 листопада вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників до України.

Про це йдеться у Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організаціями, які здійснювали повернення полеглих військових, були Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права тіла комбатантів, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, були передані протилежній стороні.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, - додали у штабі.

Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва для високорівневих перемовин з українським керівництвом.