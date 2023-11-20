Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника, відповідального за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Віктора Жору.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук через Telegram.

Кабінетом міністрів України звільнено Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, - повідомив Мельничук.

Також Віктора Володимировича Жору відсторонили від обов'язків заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Відомо, що тимчасово виконання обов'язків голови цієї служби покладено на Дмитра Васильовича Маковського.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.