Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника [ Редагувати ]
Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника, відповідального за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Віктора Жору.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук через Telegram.
Кабінетом міністрів України звільнено Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, - повідомив Мельничук.
Також Віктора Володимировича Жору відсторонили від обов'язків заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Відомо, що тимчасово виконання обов'язків голови цієї служби покладено на Дмитра Васильовича Маковського.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.
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