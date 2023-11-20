Правоохоронці виявили кримінальну схему, в якій задіяно керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку). Посадовці підозрюються у зловживанні владою та заволодінні державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ). За даними відомства, для кількох осіб вже висунуто підозри, серед яких голова Держспецзв'язку та його заступник, гендиректор та працівник держпідприємства, а також власник групи компаній, який є організатором схеми, та його працівник.

Бюро не надало конкретної інформації про імена та прізвища цих посадовців. Однак, за іншими джерелами РБК-Україна, з'ясувалося, що йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жора.

Цих посадовців у понеділок звільнив Кабінет міністрів України, призначивши тимчасового керівника для відомства. За даними слідства, протягом періоду 2020-2022 років, вони в співпраці з власником групи компаній створили схему, спрямовану на незаконне використання бюджетних коштів, які виділялись на придбання обладнання та програмного забезпечення.

У рамках цієї схеми фігуранти використовували дві підконтрольні компанії, а процес закупівлі та її деталі залишались конфіденційними "з метою уникнення відкритих торгів". Це було зроблено для забезпечення їхньої перемоги в торгах, заявили в НАБУ.

Держпідприємство, яке знаходиться під юрисдикцією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, уклало угоди з вказаними компаніями на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг. У період з 2021 по 2022 роки це держпідприємство перерахувало суму в 285 мільйонів гривень.

Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали у іноземного виробника, склала 223 млн грн, а різницею більш ніж 62 млн грн і заволоділи учасники злочину, - зазначають у НАБУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника, відповідального за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Віктора Жору.