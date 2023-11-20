У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе матч проти Італії в рамках 10-го туру кваліфікації до Євро-2024 з футболу. Майбутню гру прокоментував екс-головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Для України це дуже важливий матч. Цього вечора нам нема чого втрачати. Я очікую в Леверкузені повний стадіон і величезну підтримку. В України багато хороших футболістів, які показують хорошу гру в Європі. Італія потужна збірна, а Лучано Спаллетті відмінний тренер, якого я поважаю, - цитує слова Шевченка Calcionews24.

Важливо відзначити, що поєдинок проти Італії матиме вирішальне значення для України у відборі на Чемпіонат Європи-2024 з футболу. Для того, щоб здобути прямий квиток на континентальний турнір, команді Сергія Реброва обов'язково потрібно здобути перемогу над "Скуадро Адзурро".

Італійців влаштує навіть нічия в цьому поєдинку. Також слід відзначити, що через військові події в Україні, хоча формально - домашній поєдинок проти Італії "синьо-жовті" проведуть на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені.

Нагадаємо, збірна Франції з футболу обіграла Гібралтар із рахунком 14:0 у матчі групи B відбірного циклу чемпіонату Європи 2024 року. Це найбільша перемога історії французької збірної. Зустріч відбулася у Ніцці.