У зв'язку з тривалою збройною агресією російської федерації голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на наразі не може бути жодної російської нацменшини в Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я дуже вдячний і Венеціанській комісії, і Європейській комісії за те, що вони дослухалися до аргументів і підійшли з розумінням до того, що має бути знов-таки принцип взаємної поваги. Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки - здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені в цій частині. Ми тут досягли повного взаєморозуміння. Тому жодних російських національних меншин в Україні наразі немає і не може бути", - заявив він.

Стефанчук також роз'яснив, що прийнятий у грудні 2022 року закон про національні меншини (спільноти) України не стосується національних спільнот, які представляють країну-агресора.

"І загалом ми не готові навіть вести дискусію з нашими колегами про будь-які винятки, тому що представники народу, який на сьогодні здійснює геноцид українського народу, чинить агресію, веде війну проти України, не можуть мати жодних привілеїв у нашій країні щодо будь-яких нюансів, пов'язаних із їхньою національною меншиною", - підкреслив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника, відповідального за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Віктора Жору.