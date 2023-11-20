Кількість офіційних безробітних в Україні впала нижче 100 тисяч [ Редагувати ]
Рівень офіційного безробіття в Україні досягнув нового історичного мінімуму.
За даними Державної служби зайнятості, оприлюдненими НБУ, кількість зареєстрованих безробітних в жовтні знизилася до 97,3 тисяч, зокрема 72,1 тисячі з них - жінки.
Рік тому це число сягало 239,1 тисяч осіб.
Також відзначається, що кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, за рік впала з 194,7 тисяч до 38,6 тисяч осіб.
Вакантні посади у жовтні потребують 55,4 тисяч працівників для заміщення вільних робочих місць, що означає зростання на 2,1 тисячі протягом місяця. Навантаження на одне вільне місце становить 2,0.
Нагадаємо, уряд України оголосив, що з 1 січня 2024 року не буде здійснюватися підвищення тарифів на електроенергію.
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