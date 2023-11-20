Серед запланованих заходів є звуження критеріїв для отримання відстрочки від призову

В парламенті готують до реєстрації обширний законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомила народний депутат Мар'яна Безугла з фракції "Слуга народу" у своєму Facebook.

За її словами, серед запланованих заходів є звуження критеріїв для отримання відстрочки від призову через обов’язки з догляду за особою з інвалідністю І та II групи, обмеження на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення. Це необхідно для виключення можливості ухилення від призову.

Також внесуть зміни до процедур отримання відстрочки для осіб, які отримують передвищу або вищу освіту. Зміни спрямовані на усунення можливості ухилення від призову через здобуття додаткової освіти.

Серед інших планованих змін - розширення переліку осіб, які підлягають військовому обліку. Цей перелік може включати тих, хто вже проходив військову службу в інших країнах, тих, хто був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, та тих, хто отримав військові чи офіцерські звання.

Документ також передбачатиме ряд змін:

скасування заборони на розголошення інформації про реєстрацію призовників при укладанні трудового договору;

уточнення обов’язків місцевих органів та підприємств у забезпеченні мобілізації;

уточнення процедур прибуття військовозобов’язаних до військових комісаріатів під час мобілізації;

надання Кабміну повноважень затверджувати Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації;

уточнення процедури присвоєння військового звання "рекрут";

запровадження окремого військового обліку військовозобов'язаних та резервістів відомством розвідки Міністерства оборони та надання цьому органу права призивати на військову службу згідно з мобілізацією військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

Нагадаємо, очільник Херсонщини повідомив, що в регіоні посилюється робота з мобілізації.