Сполучені Штати разом із партнерами продовжать надавати допомогу Україні на полі бою.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він заявив, що для мене було великою честю зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

"Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб", - заявив Остін.