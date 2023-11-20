США разом із союзниками продовжать надавати підтримку Україні на полі бою - Остін [ Редагувати ]
Сполучені Штати разом із партнерами продовжать надавати допомогу Україні на полі бою.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Він заявив, що для мене було великою честю зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.
"Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб", - заявив Остін.
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