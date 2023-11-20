Прикордонники збили дрон-камікадзе під Бахмутом [ Редагувати ]
Українські прикордонники змогли за допомогою стрілецької зброї знищити дрон-камікадзе російських окупантів на Бахмутському напрямку.
За інформацією ДПСУ, за допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників.
"Але, завдяки чіткій та вправній стрільбі по повітряній цілі зі стрілецької зброї, політ дрона-вбивці було припинено", - уточнюють у ДПСУ.
При цьому там додали, що дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.
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