Російська федерація не відмовляється від своєї цілі знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни. Для цього Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Український чиновник у ході виступу на форумі Halifax International Security Forum зазначив, що рф змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.

"Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", - сказав Данілов.

Також секретар РНБОУ звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть "знаковою датою" для Кремля.

"Після чергової інтронізації Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані", - заявив він.

Данілов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.