У рф можлива тотальна мобілізація після президентських виборів - Данілов [ Редагувати ]
Російська федерація не відмовляється від своєї цілі знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни. Для цього Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Український чиновник у ході виступу на форумі Halifax International Security Forum зазначив, що рф змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.
"Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", - сказав Данілов.
Також секретар РНБОУ звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть "знаковою датою" для Кремля.
"Після чергової інтронізації Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані", - заявив він.
Данілов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.
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