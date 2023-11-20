Подекуди сніг та дощ: погода в Україні 21 листопада [ Редагувати ]
Завтра в Україні очікується хмарна погода без опадів, подекуди з проясненнями.
Завтра, 21 листопада, не очікується істотних опадів. Виключенням стануть Житомирська та Вінницька області, де може пройти невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та Криму від 4° тепла до 1° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних та південно-західних областях 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11°.
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