Завтра в Україні очікується хмарна погода без опадів, подекуди з проясненнями.

Завтра, 21 листопада, не очікується істотних опадів. Виключенням стануть Житомирська та Вінницька області, де може пройти невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та Криму від 4° тепла до 1° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних та південно-західних областях 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11°.