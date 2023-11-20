Якщо росія не буде переможена, вона нападе знову - Дуда [ Редагувати ]
Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі. Тому якщо росія не буде переможена, вона нападе знову.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Підтримка України очевидна. Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, реалізовану абсолютно в польських і європейських інтересах", - йдеться у заяві.
Журналісти запитали у Дуди, чи повинні країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, щоб вона могла продовжувати ефективно захищатися.
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