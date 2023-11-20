Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у середу, 22 листопада.

Про це повідомляє міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави Пентагону, те, що відбувається в Україні, стосується не лише її, а й усього світу. Тому для США разом з союзниками та партнерами продовжать працювати над наданням Україні можливостей для успіху у війні.

"Наша наступна зустріч з Контактною групою (формат "Рамштайн" - ред.) пройде в середу. І я з нетерпінням чекаю того, щоб попрацювати з міністром Умєровим (міністром оборони України Рустемом Умєровим - ред.). І зробити необхідну роботу, щоб забезпечити вас тим, що потрібно у боротьбі", - зазначив Остін.