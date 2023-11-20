Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України.

За словами президента, під час його зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено ситуацію на полі бою та її перспективи. Зокрема те, як можна посилити оборону та контрнаступ України.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - сказав президент.

Окрім того, підіймалось питання дій України у Чорному морі та захист коридору, по якому Україна експортує товари.

"Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою", - підкреслив президент.

Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі.

"Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні", - сказав він.