Російські окупанти помістили вже понад 10 тисяч українських дітей у свої "табори перевиховання".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"За наявними даними, не менше 11 тисяч українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від домівки", - наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою.