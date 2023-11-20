У Міноборони Британії назвали кількість українських дітей у "таборах перевиховання" рф [ Редагувати ]
Російські окупанти помістили вже понад 10 тисяч українських дітей у свої "табори перевиховання".
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"За наявними даними, не менше 11 тисяч українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від домівки", - наголосили у відомстві.
Там також зазначили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою.
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